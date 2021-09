Vídeo: Jornalista Augusto Nunes diz que Omar Aziz é ‘ladrão’ que ‘enriqueceu desviando dinheiro da Saúde’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O jornalista e comentarista de política, Augusto Nunes, chamou o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM) de “ladrão” e ainda completou dizendo que ele ‘enriqueceu desviando o dinheiro da Saúde’. O parlamentar foi alvo de uma operação do Ministério Público Federal chamada “Maus Caminhos”, que foi deflagrada em 2016 e houve uma série de desdobramentos. O objeto principal da investigação é o desvio de cerca de R$ 260 milhões de verbas públicas da saúde por meio de contratos milionários firmado com o governo do estado do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

A fala do jornalista foi feita no programa Os Pingo nos Is, desta quinta-feira (23), ao comentar o bate-boca entre os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Jorginho Mello (PL-SC) durante os trabalhos da Comissão. Ele também citou o empresário empresário bolsonarista e dono da rede de lojas Havan, Luciano Hang, que será ouvido pelos senadores da CPI na próxima quarta-feira (29/9).

“O Luciano Hang é um empresário que entrou na lista dos maiores empresários da Forbes (lista dos 10 homens mais ricos do Brasil de acordo com o ranking da revista “Forbes”) pela competência que tem, ele continuou ampliando o número de empregos que o grupo dele oferece, inclusive na pandemia, ele seguiu crescendo… pela competência. A história contada pelo Renan (Calheiros) que envolve a mãe do Luciano é apenas sórdida e não vou voltar a isso… agora o Omar Aziz enriqueceu desviando o dinheiro da Saúde. Ele é ladrão!”, disse o jornalista.

Nunes disse ainda que Calheiros não fica por menos. “O Renan Calheiros também enriqueceu roubando a Petrobras, ele agia num braço da estatal em parceria com o Fernando Color (senador pelo Alagoas) e por isso ganhou dinheiro, foi porta-voz, representante de empreiteiras no Senado. Ele hoje é o ‘decano dos delinquentes’ no Senado. Ele é só isso e ouviu do senador Jorginho (Mello do PL), o que o Brasil pensa dele…”, afirmou Nunes.

Continua depois da Publicidade

A CPI da Pandemia está se arrastando sem apresentar qualquer resultado prático e deixa como saldo um lamentável espetáculo de falta de escrúpulos, desrespeito e mau-caratismo proporcionado em diversos episódios por seus membros, notadamente pelos integrantes do malfadado G7.

Veja vídeo: