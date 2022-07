Vídeo: Lula relembra parceria com Braga e destaca obras que foram investigadas por superfaturamento e corrupção

Redação AM POST

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, divulgou um vídeo em que fala da parceria do governo petista com ex-governador e atual senador Eduardo Braga e citou obras da gestão do emedebista que foram alvo de investigações por superfaturamento e corrupção, como a Arena da Amazônia, Ponte Rio Negro, gasoduto Coari/Manaus e Linhão de Tucuruí.

No vídeo, de quase dois minutos, diz que os oito anos em que esteve na Presidência da República o governador do Amazonas era Eduardo Braga. Ele elencou visitas e obras em Manaus – inclusive a Arena da Amazônia e Ponte Rio Negro, ambas inauguradas no Governo Dilma – e disse que tudo foi feito junto com Braga.

Lula não diz o que Eduardo Braga quer ouvir em vídeo ao Amazonas

Arena da Amazônia

Em em 2016, a TV Globo transmitiu, com exclusividade, partes de depoimentos dos ex-diretores da empresa Andrade Gutierrez, responsável pela construção da Arena da Amazônia, a procuradores da Lava Jato. Eles revelaram pagamento de até 10% aos ex-governadores do Amazonas Eduardo Braga (PMDB) e Omar Aziz (PSD), obre o valor de cada obra realizada pela empreiteira.

Um dos delatores contou ainda que Braga era “jogo duro”: fazia ameaças, se houvesse atraso no pagamento da propina. Segundo eles foram pagos de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões ao então governador.

Reportagem de delação contra Eduardo Braga

Ponte Rio Negro

Em 2017, delator e executivo da Odebrecht, Arnaldo Cumplido de Souza e Silva, revelou que havia acordos entre Eduardo Braga e a empresa, relacionados à construção da Ponte Rio Negro, que liga Manaus ao município de Iranduba, inaugurada em 2011.

Na época, Braga foi acusado de receber R$ 1 milhão em pagamentos indevidos da Odebrecht quando era governador do Amazonas, segundo inquérito autorizado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF).

Os pagamentos teriam como objetivo favorecer o consórcio integrado pelas empresas Camargo Corrêa e Construbase para conquistar o projeto.

No ano seguinte, esse mesmo inquérito seria arquivado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o ministro Alexandre de Moraes, depois de 15 meses de investigação, não foram produzidas provas suficientes que justificassem o prosseguimento da investigação.

Gasoduto Coari/Manaus

Construído em intensa parceria dos governos Lula e Braga, o gasoduto Coari-Manaus foi orçada em R$ 666,7 milhões, mas acabou recebendo aditivos que a levaram para um total de R$ 4,5 bilhões, quase sete vezes mais do que o planejado, e foi alvo de investigações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a partir de apurações iniciadas pela operação Lava Jato.

A cara construção do gasoduto Coari-Manaus deu ao amazonense a falsa sensação de que um dia teria o gás de cozinha mais barato do país e, quem sabe até, chegando aos fogões por meio de encanamento. Passados mais de 10 anos, nada disso aconteceu.

O gasoduto passou a ser alvo de investigação a partir de 26 irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Fraudes nas obras do gasoduto do Amazonas já levaram a operação Lava Jato a prender, em junho de 2017, um ex-gerente da Petrobrás por R$ 48 milhões em propina.

Linhão de Tucuruí

Em relação ao Linhão de Tucuruí, vale ressaltar que a obra a que Lula se refere, é ligada a Hidrelétrica de Belo Monte, em Tucuruí, no Pará. Ela foi orçada em R$ 16 bilhões e entregue com o custo de R$ 48 bilhões, o triplo do valor previsto.

Segundo apurou a Lava Jato, a usina rendeu R$ 150 milhões em propina, um valor pequeno comparado ao estrago social estimado em R$ 1 bilhão.

*Com informações do Direto ao Ponto