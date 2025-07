Vídeo: Maria do Carmo reúne lideranças do PL-AM para mobilização do movimento Reaja Brasil

Notícias de Política – A pré-candidata ao Governo do Amazonas pelo Partido Liberal (PL), Professora Maria do Carmo, reuniu na terça-feira (29/7) os principais nomes da legenda no estado para convocar a população a participar do movimento nacional Reaja Brasil, marcado para o próximo domingo (3 de agosto), às 16h, na praia da Ponta Negra, em Manaus.

Durante o encontro, Maria do Carmo destacou que o objetivo da mobilização é “defender a liberdade e lutar pela democracia”, chamando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e filiados do PL para se unirem em uma manifestação de caráter nacional. “Vamos estar reunidos defendendo a nossa liberdade. Precisamos lutar pela nossa democracia”, afirmou a pré-candidata.

A mobilização contou com a presença de importantes figuras do PL no Amazonas, incluindo o presidente estadual da sigla, Alfredo Nascimento, o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Capitão Alberto Neto, a deputada estadual Débora Menezes, além dos vereadores Salazar, Coronel Rosses e Capitão Carpê. Também participaram o ex-vereador Marcel Alexandre, atual presidente da Amazonastur, e os delegados Costa e Silva e Pablo, ambos membros ativos da legenda.

Em suas redes sociais, Maria do Carmo compartilhou imagens do encontro e reforçou a importância do movimento. “Esse movimento não é nosso, é de todo amazonense e de todo brasileiro que acredita na liberdade e num Brasil mais justo”, escreveu.

O Reaja Brasil tem ganhado força entre setores da oposição ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal (STF). O movimento se posiciona contra o que chama de “censura e autoritarismo”, e ecoa palavras de ordem como “Fora Lula” e “Fora Moraes”, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro do STF Alexandre de Moraes, alvos frequentes de críticas do grupo conservador.

A manifestação nacional deverá reunir apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em diversas capitais, com o evento em Manaus sendo um dos atos com presença expressiva de lideranças políticas.