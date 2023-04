Redação AM POST

As imagens das câmeras internas do Palácio do Planalto, tornadas públicas no sábado 22, revelaram uma discussão entre os ministros de Luiz Inácio Lula da Silva na noite de 8 de janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pelo vídeo é possível observar Flávio Dino, da Justiça, exaltado durante uma conversa com José Múcio, da Defesa. As imagens foram captadas por volta das 21h50 dentro da sede do Executivo. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também estava no local.

Nesse horário, o presidente Lula já estava dentro do palácio, no entanto, ele não presenciou a conversa acalorada entre os ministros.

A gravação faz parte do material encaminhado ontem pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ao Supremo Tribunal Federal (STF). O GSI Atendeu a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao todo são mais de 900 horas de gravações captadas por mais de 30 câmeras instaladas em áreas internas e externas do prédio. A ordem foi dada depois da divulgação dos vídeos pela CNN Brasil, na quarta-feira 19, detalhando a movimentação dos manifestantes no prédio do Executivo. Os registros também mostraram o então ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, em meio aos invasores.

Vídeo mostra discussão de ministros de Lula em 8 de janeiro; assista pic.twitter.com/HA9vPz7hHe CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) April 24, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*com informação Revista Oeste