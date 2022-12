Vídeo mostra momento em que passageira levanta e se aproxima da jovem que teve rosto cortado em ônibus

Redação AM POST

Imagens de câmeras de segurança do coletivo onde uma jovem teve o rosto cortado na Bahia mostram o momento em que uma passageira se levanta e se aproxima da vítima, que depois sai pedindo por socorro.

O caso ocorreu na madrugada do dia 29 de novembro, quando a estudante de enfermagem Stefani Firmo, de 23 anos, voltava para casa em um coletivo. Ela dormiu na viagem e foi agredida por alguém que a cortou com uma faca no rosto. A vítima teve um corte profundo e precisou levar 18 pontos no rosto.

Após a ação, a polícia chegou a apreender uma faca que estava com uma passageira sentada a frente da vítima, mas o material foi mandado para a perícia e ela não foi detida.

As imagens das câmeras de segurança do ônibus foram entregues à polícia e vão ser analisadas. Não é possível ver o momento em que a jovem tem o rosto cortado. A Polícia Civil não confirma que a mulher que estava com uma arma branca é a mesma que aparece no vídeo se aproximando de Stefani.

Caso seja comprovada a autoria, a mulher poderá ser indiciada por lesão corporal.

O vídeo foi publicado por Stefani Firmo nas redes sociais, no final da noite de segunda-feira (5). A jovem contou que as imagens foram disponibilizadas pela empresa de ônibus após uma mobilização feita na internet.

“A gravação não deixa dúvidas de que não houve qualquer discussão ou transtorno entre eu e ela. Pelo contrário, ela simplesmente se levantou e utilizou a faca que carregava para me cortar enquanto eu dormia”, contou a estudante.

No texto, a jovem ainda diz que está assustada e que aguarda o encerramento das investigações. “O ataque foi gratuito, brutal e cruel. Ainda estou muito assustada com tudo e tentando absorver o que ocorreu. Agora estamos aguardando o encerramento das investigações para que a justiça seja feita e essa criminosa seja punida.”