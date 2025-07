Vídeo: Nikolas dispara contra Lula e Moraes e diz que país vive sob “psicopatas do poder”

Notícias de política – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou um vídeo neste domingo (20/7) em que faz duras críticas ao presidente Lula (PT) e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Nas falas, Nikolas afirmou que o Brasil está sendo governado por pessoas que agem como “psicopatas do poder” e que não param de atacar adversários políticos.

“Eles não param nunca. Um dia é uma coisa, no outro é outra. É como se fossem psicopatas que chegaram ao poder. Mas eu não vou desistir. Vou continuar falando, gravando vídeos e dizendo a verdade”, declarou.

O deputado também questionou a legalidade da operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando que o episódio representa uma ameaça a qualquer cidadão comum: “Se eles fazem isso com o homem mais popular do Brasil, imagina com você, um simples cidadão”.

Nikolas também voltou a atacar diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, o magistrado estaria usando o discurso da democracia para justificar penas desproporcionais e concentrar decisões. “Isso sim é golpe. Um juiz que nunca teve um voto sequer, decidindo tudo no país”, criticou.

O parlamentar ainda comentou a carta enviada por Donald Trump em apoio a Bolsonaro, dizendo que o gesto escancarou a perseguição contra o ex-presidente. E, em tom provocador, questionou: “E se o Trump mandasse um avião para resgatar o Bolsonaro? Seria ataque à soberania, certo? Mas foi isso que o Lula fez ao ajudar a ex-primeira-dama do Peru”.

Ao final, Nikolas alertou para os rumos do país: “Ou nasce um novo Brasil, ou vamos acabar virando a Coreia do Norte”. As declarações refletem a crescente radicalização do discurso oposicionista e o clima tenso entre Legislativo, Judiciário e os apoiadores de Bolsonaro.

