Vídeo: Tiradentes fala da Operação Albatroz no governo Braga e diz que se valor dos desvios fosse atualizado daria R$10 bilhões

O jornalista e radialista, Ronaldo Tiradentes, que tem divulgado em seu programa Manhã de Notícias, que a família do atual senador Eduardo Braga (MDB-AM) estava falida, cheia de dívidas em 2003 e voltou a ser rica após o político assumir o governo do Amazonas, disse nesta quinta-feira (21) que o Amazonas não merece mais passar por tantos escândalos como quando o parlamentar comandava o executivo estadual.

Tiradentes disse que pretende esclarecer os eleitores no pleito deste ano sobre o histórico de Eduardo Braga, que é pré-candidato ao governo do Amazonas. “Eu vou fazer aqui tudo que deve ser feito para esclarecer o eleitor. Vota no no Eduardo Braga quem quiser mas vão votar sabendo de como é que a banda toca com ele. Eu acho que o estado do Amazonas não merece mais passar por tantos escândalos como passamos antes”, disse.

O apresentador também falou sobre operação Albatroz deflagrada em agosto de 2004, quando o então governador do Amazonas, Eduardo Braga, foi citado em relatório da Polícia Federal como “grande interessado nos negócios” envolvendo fraudes em licitações no Estado de 2002 até aquele ano.

“Olha só a diferença, Wilson Lima teve um escândalo de R$3 milhões, agora atualizado, que foi a compra de respiradores. Tem um processo lá o STJ [Supremo Tribunal de Justiça] contra o governador Wilson Lima. Ele não foi julgado ninguém pode dizer que ele vai ser condenado é apenas uma denúncia, acusação e ele é réu no processo. Agora o primeiro escândalo do Eduardo Braga em 2004 foi de R$500 milhões. Se atualizar esses R$500 milhões vai dar muitos bilhões viu. Vai dá uns R$10 bilhões atualizado. A do Wilson Lima é titica de galinha na frente da do Eduardo Braga”, comparou.

Tiradentes fala sobre valor do primeiro escândalo que Braga foi acusado

Segundo reportagem do jornal Jornal Folha de São Paulo, na época, Braga foi citado em diálogos telefônicos interceptados pela Polícia Federal, com autorização da Justiça, nas investigações da Operação Albatroz, que apurava desvios de R$ 500 milhões em licitações públicas no Amazonas.

O político negou envolvimento no caso. Porém, relatório da operação feito pela PF afirmava que “não é plausível que o governador Eduardo Braga não tenha conhecimento da farra com dinheiro público que é patrocinada pela CGL [Comissão Geral de Licitação]”.

Operação

A Operação Albatroz foi desencadeada em março de 2002, ainda no governo de Amazonino Mendes, que nas eleições de 2022 é pré-candidato ao governo do Amazonas. Amazonino foi governador do Amazonas entre 1995 e 2002.

O objetivo inicial da operação era investigar o deputado estadual Antônio Cordeiro (sem partido), então suspeito de crimes de enriquecimento ilícito, evasão de divisas e sonegação fiscal. No entanto, a apuração da PF chegou ao primeiro escalão do governo em junho de 2003, quando Braga já estava no poder, após a descoberta de que as licitações eram dirigidas por secretários e executivos para as empresas de Cordeiro.

Conversas telefônicas apontaram, na época, que o deputado Cordeiro buscava apoio para que suas empresas, Pointer Comércio Importação e Exportação Ltda. e Tetoplan Construções e Terraplanagem Ltda., ganhassem processos licitatórios. De 1997 a 2003, essas empresas receberam R$ 88.970.578 em recursos públicos após vencerem licitações.