Vídeo: Vereador leva repercussão de vídeo “adultização” para a Câmara de Manaus

Raiff afirmou ter sido marcado por diversos internautas em publicações que expunham o posicionamento do youtuber.

Por Jonas Souza

11/08/2025 às 20:08

Notícias de Política – O vereador Raiff Matos (PL) levou à tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM) a repercussão de um vídeo que, segundo ele, retrata a “adultização” de crianças nas redes sociais. O parlamentar, que preside a Comissão da Defesa da Criança, do Adolescente e do Idoso, alertou para a urgência de amadurecer o diálogo sobre violência infantil e crimes cibernéticos.

Leia mais: Justiça mantém suspensão de reajuste salarial que teria impacto de R$ 32 milhões em Manaus

Raiff afirmou ter sido marcado por diversos internautas em publicações que expunham o posicionamento de um youtuber sobre exploração sexual de crianças nas plataformas digitais. Ele criticou duramente a prática de “monetizar conteúdos deploráveis” apenas para ganhar curtidas e audiência, citando cenas de crianças usando trajes inadequados e dançando de forma vulgar, com o objetivo de atrair pedófilos.

“Essa indústria está crescendo cada vez mais. Não é apenas um problema tecnológico, mas social e moral. Não podemos relativizar nem romantizar esse tema”, destacou o vereador.

O parlamentar afirmou que criminosos têm seduzido famílias em situação de vulnerabilidade para expor crianças nas redes sociais e classificou os responsáveis como “bando de canalhas”. Para ele, a solução para esse tipo de crime deve ser multifacetada, envolvendo fiscalização mais rigorosa, responsabilização das plataformas digitais e evolução da legislação para punir quem permite a reprodução desses conteúdos.

Raiff também cobrou mais ações da Prefeitura de Manaus, lembrando que o município tem mais de R$ 150 milhões no orçamento para comunicação. Ele defendeu que parte desses recursos seja utilizada em campanhas de conscientização sobre a proteção da infância, usando, por exemplo, painéis de LED espalhados pela cidade.

“É importante falar para as famílias que isso faz mal, que precisamos criar barreiras para impedir que essa imoralidade chegue às crianças e adolescentes. Precisamos apoiar e incentivar iniciativas que promovam a segurança online e buscar parcerias com institutos de tecnologia”, reforçou.

