Vídeo: Wilson Lima autoriza PGE a ingressar com ação no STF para garantir direitos da ZFM

Em vídeo publicado em suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (03), o Governador do Amazonas, Wilson Lima, diz que autorizou a Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) a ingressar com uma ação no Superior Tribunal Federal (STF), para manter a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, que resguarda a competitividade da Zona Franca de Manaus.

No vídeo, o governador fala que vai fazer tudo o que for necessário para garantir os empregos gerados no Polo Industrial de Manaus.

“Recebi o estudo da minha Secretaria de Fazenda que indica que o último decreto que zera IPI, prejudica alguns segmentos da Zona Franca de Manaus”, disse.

O Ministério da Economia (ME) publicou o Decreto nº 11.158, na última sexta-feira (29/7), que reduz em 35% o Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) de diversos itens fabricados no Brasil.

A medida também abrange a produção de automóveis, que tiveram redução adicional do IPI de 18% para 24,75%.