Viraliza na web foto do futuro ministro da Justiça do governo Lula fazendo o símbolo do comunismo

Redação AM POST

Viralizou recentemente nas redes sociais uma foto do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), fazendo o símbolo do comunismo. A imagem foi tirada no Carnaval de 2019, quando Dino era governador do Maranhão, pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

Continua depois da Publicidade

A fantasia de Dino era composta de um boné verde com estrela vermelha, igual ao do Exército de Cuba, e uma foice e um martelo nas mãos. O então chefe do Executivo participou das danças e tirou fotos com os foliões.

Mesmo sem ainda ter tomado posse no ministério, Dino já anunciou um decreto que estabelece a restrição a armas de fogo no Brasil. O socialista também mirou a artilharia na direção dos clubes de tiros, ao propor fixar horários de funcionamento para os estabelecimentos e controlar o número de frequentadores desses locais.

“Vou apresentar uma proposta de novo decreto para não ficar um vazio normativo”, disse, em entrevista ao jornal O Globo, publicada neste domingo, 11. “Não basta revogar o entulho autoritário e desvairado que foi editado nessa área. Deve ser também colocada uma nova regulamentação no lugar.”

Continua depois da Publicidade

Segundo o socialista, o PT quer estabelecer “normas para o futuro”, pondo fim ao “liberou geral do governo Bolsonaro”. “Sobretudo às armas de uso restrito”, observou. “São regras de funcionamento dos clubes de tiros e normas sobre o arsenal existente, como encurtando prazos de registros de arma.”

*Com informações da Revista Oeste