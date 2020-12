Visita a Wilson Lima faz parte da primeira agenda oficial de David Almeida

Redação AM POST

O prefeito eleito de Manaus, David Almeida (Avante) cumpre sua primeira agenda oficial nesta quarta-feira (9) e entre os compromissos divulgados pela sua assessoria de imprensa está visita ao governador do Amazonas, Wilson Lima, apontado como apoiador velado de sua campanha eleitoral.

David Almeida também vai ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) solicitar que sejam suspensas todas as licitações da Prefeitura que não sejam essenciais para os setores prioritários, como saúde e educação.

A agenda do prefeito eleito inicia com visita a Câmara Municipal de Vereadores (CMM) nesta manhã.