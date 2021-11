Vitória de atletas do AM no Campeonato Nacional de Luta Livre é elogiada por deputado Pablo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Um grupo de 21 atletas do Amazonas, praticantes de Luta Livre, foi destaque Campeonato Brasileiro de Luta Livre 2021, realizado no Rio de Janeiro. O time representa várias academias e projetos sociais de Manaus, conseguiu 19 medalhas, sendo 13 de ouro e seis de prata.

Continua depois da Publicidade

A conquista entrou para a história do esporte no Amazonas e provou a qualidade técnica dos atletas amazonenses em comparação aos competidores de outros Estados.

A vitória do time foi elogiada pelo deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo, que apoia vários atletas que participaram da competição no Rio de Janeiro. O parlamentar destaca a dedicação do grupo em treinar todos os dias para se tornar a equipe número um do País.

“Fico feliz em apoiar estes atletas que enchem de orgulho o povo do Amazonas. Com dedicação, treino duro e incentivo, nosso time chegou ao degrau mais alto na Luta Livre”, afirmou Pablo.

Continua depois da Publicidade

O Campeonato Brasileiro de Luta Livre aconteceu na Arena Carioca, onde em 2016 aconteceram os Jogos Olímpicos do Rio. Pelo tatame passaram os maiores atletas do mundo em várias modalidades esportivas, como caratê, kung fu e judô, entre outras.

A presidente da Federação Amazonense de Submission e Luta Livre (Fasub), Juliana Aleixo, ressalta que o resultado no campeonato nacional mostra a força das academias e ações sociais no incentivo à luta livre no Amazonas.

Continua depois da Publicidade

“Tivemos uma ótima competição, com 19 medalhas ao todo. Estamos na elite do esporte no País”, comemorou Juliana, que é a primeira mulher a presidir a Fasub.

* Com informações da assessoria de imprensa