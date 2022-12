Votei no Lula, mas estou com medo, diz Armínio Fraga

Redação AM POST*

O ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga disse nesta quinta-feira (15) que está com medo do futuro governo do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O economista declarou que não se arrepende de ter votado no petista no segundo turno das eleições deste ano, mas comentou que políticos que vão compor a gestão dele a partir de 2023 têm dado sinalizações de irresponsabilidade fiscal.

Continua depois da Publicidade

“Eu apoiei a candidatura do presidente [eleito] Lula. Foi um apoio, no meu caso, sem qualquer condicionalidade. Eu votei e não me arrependo, mas agora estou com medo. Vários sinais já foram dados. Não dá para dizer que seja uma conclusão definitiva do que vem por aí, mas os sinais incluem vários comentários negativos sobre responsabilidade fiscal, que apontam para políticas de um estilo mais intervencionista. O todo é bem preocupante”, disse Fraga em entrevista ao Brazil Journal.

Para Fraga, falta estratégia do futuro governo petista e “sobram iniciativas que não se conversam”. Diante da situação fiscal “extremamente frágil”, Fraga disse que há espaço para uma PEC da Gastança de, no máximo, R$ 50 bilhões.

Segundo o economista, há esperança para o país se Fernando Haddad, anunciado para assumir a Fazenda de Lula, conseguir colocar o Brasil na direção de uma “prosperidade sustentada e apostar na economia verde”.

Continua depois da Publicidade

Durante o segundo turno, Lula recebeu o apoio de Armínio Fraga. “Vou declarar apoio a ele”, disse o economista, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. “Pensei em anular para indicar pouca confiança nos dois finalistas, pensando nas oportunidades desperdiçadas pelo PT no poder. Não vejo uma margem suficiente e, como já disse, os riscos aumentaram.”