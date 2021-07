Wilker Barreto e Dermilson Chagas perdem comando do Podemos para base governista da Aleam e deixam o partido

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os deputados estaduais Wilker Barreto e Dermilson Chagas, ambos do Podemos, anunciaram que estão deixando o partido nos próximos dias após após uma articulação da base governista na Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) que deve assumir comando da legenda. Eles preparam um coletiva de imprensa para anunciar a decisão e os vereadores Amom Mandel e a professora Jaqueline também disseram que deixam a sigla e devem analisar a próxima filiação.

De acordo com informações de bastidores, a executiva nacional comunicou aos parlamentares que o deputado estadual Abdala Fraxe (Podemos), que faz parte da base do governo na Casa, será o novo presidente do partido no Amazonas.

Os dois fazem parte do grupo político do ex-governador, Amazonino Armando Mendes, que também anunciou nesta sexta-feira que está deixando o Podemos para ingressar no Democratas (DEM), por onde deve disputar o próximo pleito.

Wilker Barreto anunciou, ainda na coletiva, que deve acompanhar Amazonino para qual partido ele for.

CPI cancelada

Dermilson Chagas e Wilker Barreto também desistiram ontem (8) do Requerimento solicitando instalação da CPI da Pandemia na Assembleia Legislativa do Amazonas. O anúncio foi feito um dia após a proposta perder o apoio do deputado Fausto Júnior (MDB) e o documento ficar com apenas seis assinaturas.

A desistência da proposta de instalar a CPI da Pandemia também foi motivada pela mudança do fato gerador de uma nova proposta incluída pelo deputado Péricles Nascimento (PSL), autor da CPI da Asfixia, para que sejam investigados também os contratos firmados pelo governo do Estado no período da pandemia.