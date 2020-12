Wilker diz que parlamento se uniu contra possível candidatura de qualquer nome indicado pelo governador Wilson Lima

Redação AM POST

O deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) afirmou nesta sexta-feira, 4, que a eleição que definiu Roberto Cidade (PV) como novo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na última quinta-feira (3), foi um gesto de independência do Parlamento estadual. O parlamentar destacou que a aprovação dos deputados da base governista da oposição pela Proposta de Emenda Constitucional nº 05/2020 que alterou a data da eleição da presidência da Casa e elegeu Cidade foi um ato de coragem do Parlamento.

Para Wilker, a escolha de Roberto Cidade, por 16 votos a favor contra 8, para presidir as atividades da Assembleia Legislativa no biênio 2021-2022, foi uma prova do descontentamento do Poder Legislativo com os atos praticados pelo Executivo.

“É sabedor que isso foi um movimento dos deputados tanto do governo quanto de oposição contra a possível candidatura de qualquer nome indicado pelo governador Wilson Lima. Um gesto de independência da Assembleia e que mostra o grau de descontentamento com os atos praticados pelo Governo”, disse Barreto, ressaltando a coragem dos colegas deputados pela eleição de Roberto Cidade.

“Parabenizo a todos os parlamentares pela coragem de se manifestarem de forma independente. Vejo isso como um movimento bastante exitoso e de enfrentamento a uma possível chapa do Governo na Casa Legislativa”, finalizou Wilker.