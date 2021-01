Wilker pede fim do recesso na Aleam para deputados ajudarem a população no caos da saúde no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Na sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta terça-feira (19), o deputado Wilker Barreto (Podemos), pediu que a Casa Legislativa cancele o recesso parlamentar para concentrar os trabalhos no caos que vive a saúde do Amazonas.

“Essa casa precisa dar exemplo. Fim do recesso! Fazer uma sessão na semana é afrontoso ao estado do Amazonas. É uma falta de respeito com o povo”, alertou Barreto, sugerindo a presença dos responsáveis pela saúde nas sessões virtuais da Aleam.

“Precisamos trazer o secretário do interior, o secretário da capital, perguntar como é que está funcionando as ações da saúde, o planejamento, o oxigênio, vacinas, falta de produtos para a saúde…”, declarou.

* Com informações da Assessoria de imprensa