Wilson almoça com trabalhadores da Honda e reafirma compromisso com a ZFM

Redação AM POST

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas, Wilson Lima, almoçou com trabalhadores da Moto Honda da Amazônia nesta segunda-feira, 19 de setembro, e reafirmou seu compromisso com a manutenção do modelo econômico Zona Franca de Manaus (ZFM).

Continua depois da Publicidade

Wilson, além de incentivar novas matrizes econômicas, prorrogou os incentivos estaduais para as empresas instaladas na ZFM até 2032 e acionou a Justiça quando foi necessário dar segurança jurídica para o Polo Industrial de Manaus.

Na gestão de Wilson, a lei que regulamenta a Política Estadual de Incentivos Fiscais e Extrafiscais foi prorrogada até o dia 31 de dezembro de 2032. A prorrogação veio dois anos antes da antiga lei perder sua vigência, o que ocorreria em 2023.

“Com essa prorrogação, deixamos claro para as empresas do Polo Industrial de Manaus nosso compromisso com esse modelo econômico. Ouvimos os segmentos que compõem o polo para atualizar a legislação e deixamos claro que, de nossa parte, os incentivos fiscais estão mantidos”, disse o governador.

Continua depois da Publicidade

Quando o Ministério da Economia ameaçou a Zona Franca com a redução de alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Wilson acionou o Supremo Tribunal Federal para defender as vantagens comparativas do Polo Industrial de Manaus, garantidas pela Constituição, e dar segurança jurídica às empresas.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam ainda que, em 2021, houve um crescimento de 317% de empregos formais no Amazonas em relação a 2020. Em três anos e meio, o Amazonas, recebeu investimentos em projetos industriais de cerca de R$ 40 bilhões com a geração de mais de 26 mil empregos.

Continua depois da Publicidade

Desde 2019, o número de empregos no Polo Industrial de Manaus vem em ritmo crescente, já ultrapassando este ano a marca de 105 mil empregos diretos.