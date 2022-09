Wilson investiu mais de R$ 138 milhões em saúde no Alto Solimões, incluindo a implantação de UTIs

Redação AM POST

Os sete municípios da calha do Alto Solimões receberam mais de R$ 138 milhões destinados à melhoria da assistência à saúde, em três anos e meio do governo Wilson Lima. Entre os destaques está a instalação de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na cidade de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). Essa é a primeira vez na história que o interior do estado possui atendimento de alta complexidade.

Continua depois da Publicidade

“A nossa maior preocupação é fazer com que quem mora no interior tenha as mesmas oportunidades de quem vive na capital. Por esse motivo, instalamos, pela primeira vez na história, UTIs no interior do estado e fortalecemos a rede de saúde em parceria com as prefeituras. O trabalho em conjunto é essencial para melhorar a vida da população”, disse o candidato à reeleição e governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil).

A calha do Alto Solimões contempla as cidades de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins. Os recursos contemplam repasses do Fundo Estadual de Saúde (FES), do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento (FTI) e os repasses para execução de projetos de emendas parlamentares.

Com os recursos repassados às Prefeituras, a assistência à saúde nos municípios ganhou reforço em medicamentos, insumos e equipamentos para os hospitais regionais. Entre os avanços estão a aquisição de aparelhos de ultrassonografia, raio x, de eletrocardiograma e digitalizadores de imagens de exames, ambulâncias, mobiliário hospitalar e a instalação de usinas de oxigênio medicinal.

Continua depois da Publicidade

Os repasses contemplam, ainda, a reforma do Hospital de Tabatinga, município onde também foi instalada a Sala de Situação em Saúde, que monitora o cenário epidemiológico na região de fronteira do Amazonas com Colômbia e Peru.

Segurança alimentar – Nas cidades do Alto Solimões, políticas públicas implantadas por Wilson também contribuíram para combater a insegurança alimentar. Com o Auxílio Estadual permanente, 13.693 pessoas são contempladas com o benefício de R$ 150 por mês. Além de ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social, o Auxílio movimenta mais de R$ 2 milhões mensalmente no comércio da região. Em Tabatinga, Wilson inaugurou uma unidade do Prato Cheio que oferta 9.600 refeições gratuitamente, por mês.

Continua depois da Publicidade

*Educação – A educação também tem um olhar especial no governo Wilson. Mais de R$ 12 milhões foram utilizados na reforma de 27 unidades educacionais no Alto Solimões. Em Benjamin Constant, Wilson inaugurou um Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti), com capacidade para atender mil alunos, e uma unidade do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), que oferece 1.280 vagas por ano em cursos profissionalizantes.