Wilson Lima amplia alianças e põe aliado Rodrigo de Sá no comando do PP no Amazonas

Aliado do governador Wilson Lima, o delegado e atual diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, vai assumir a presidência do Partido Progressista (PP) no Amazonas, após articulação politica do mandatário com a executiva nacional do Partido Progressista (PP), comandado nacionalmente pelo senador Ciro Nogueira.

A jogada política representa uma importante vitória para o grupo de Wilson Lima e mostra sua força política.

O ato que oficializa a mudança de comando na sigla no Amazonas já está publicada no site do TRE/AM e é assinada pela executiva nacional. Rodrigo é considerado um dos principais nomes aliados do governador e com esta movimentação deixa o papel coadjuvante que ocupava no PL e passa a comandar o PP, partido que detém a quarta maior bancada no congresso nacional.

Rodrigo Sá está á frente do órgão de trânsito estadual desde o início do primeiro mandato de Wilson Lima, em 2019. Se afastou da função para concorrer à uma das 8 vagas de deputado Federal pelo Amazonas em 2022 e finalizou sua primeira experiência eleitoral com 11.833 votos, o terceiro mais votado do seu atual partido, o PL do presidente Bolsonaro.

PERFIL

Rodrigo de Sá Barbosa, natural do estado do Amazonas é Delegado de Polícia Civil, desde 2011, graduado em Direito, pela Universidade Federal do Amazonas, com pós-graduação em Direito Público, Gestão Pública, Direito Penal e Processo Penal. Cursou, também, Engenharia da Computação na UTAM, atual, Universidade do Estado do Amazonas. Atuou no Ministério Público do Estado do Amazonas. Foi Delegado Titular de inúmeras Delegacias. Sua carreira no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) iniciou em 2017, como Diretor Técnico, onde foi responsável pelo projeto de mudança da sede do Órgão e idealizador do projeto de mudança da Identidade Visual, trazendo em seu bojo aspectos como efetividade, transparência, modernidade e progresso, enaltecendo a Instituição com esses atributos.

À frente da Presidência do Órgão, destacou-se com a marca do avanço tecnológico, desburocratizando processos, implantando vários novos sistemas informatizados, bem como o novo Portal de Serviços, denominado DETRAN Digital;

Entusiasta do processo de interiorização do trânsito, fomentou a municipalização como ferramenta essencial para a segurança viária nos municípios do interior do Estado. Foi responsável pela ampliação e modernização de vários postos de atendimento no interior, especialmente como a criação de Pólos Avançados de Atendimento, que oferecem serviços até então realizados somente na capital.

Dentre outros projetos que implementou durante toda sua trajetória no Detran/AM, estão o CRLV e CNH Digitais; A Escola Pública de Trânsito;

a placa padrão Mercosul; O SNE (Sistema de Notificação Eletrônica); o pagamento itinerante de débitos veiculares; a ampliação da rede bancária de pagamentos; a modernização do processo de leilão, com o leilão eletrônico; a telemetria; a digitalização dos processos; a ampliação das parcerias, dos credenciamentos, e da oferta de cursos, inclusive, com aula-remota.

Rodrigo Sá foi o responsável pela criação do plano de cargos, careiras e remuneração do Detran/AM, resultando no primeiro concurso público homologado da história do Órgão.

O destaque à frente do DETRAN/AM, o levou ao seu reconhecimento nacional, sendo eleito vice-presidente da região norte e posteriormente vice-presidente nacional da Associação Nacional dos DETRANS, onde atualmente integra o conselho fiscal.