Wilson Lima caminha ao lado de Robson Tiradentes no abandonado bairro do Pera em Coari

Redação AM POST

O domingo chuvoso não afastou os candidatos da Coligação Ficha Limpa para Coari da programação de campanha, que contou com a presença do governador Wilson Lima (PSC) e de deputados estaduais como Sinésio Campos (PT), Dr. Gomes (PSC) e Saulo Vianna (PTB). O ponto de partida foi um café na Feira Francisco Folha neste domingo, 21 de novembro.

Depois de saborear as delícias da terra, o candidato Robson Tiradentes Jr (PSC), juntamente com o vice, Coronel Norte, e o governador Wilson Lima visitaram a feira, onde conversaram com agricultores e pequenos empreendedores que tiram o sustento do setor primário. Durante o encontro, Robson Tiradentes Jr reiterou seu compromisso em ampliar a feira para abrigar no mesmo local os vendedores, o que deve facilitar o acesso dos compradores e aumentar o fluxo financeiro. O candidato do 20 para a prefeitura de Coari também explicou o projeto de implantação do restaurante popular que venderá refeição a R$ 1. “Os produtos que serão utilizados na elaboração da comida de boa qualidade serão adquiridos dos agricultores, na feira e no comércio local para gerar emprego e renda para esse povo que, atualmente, padece com a fome”, afirmou Robson Tiradentes Jr.

Do centro, o grupo seguiu para os bairros do Pera 1, 2, 3, 4 e o Pera City, uma das áreas de maior vulnerabilidade social de Coari. No local, pessoas se aglomeravam para pegar água de um poço artesiano localizado na frente da Escola Municipal de Educação Infantil Sandra Braga. “Já chegamos a ficar dias seguidos sem água. Aqui, tem dois poços artesianos que param de funcionar de vez em quando porque a bomba queima. A Caesc (Companhia de Água, Esgoto e Saneamento Básico de Coari) colocou os canos aqui perto, mas nunca fez a ligação para a área onde moro. Chego cansado em casa, mas tenho de vir para cá se quiser ter água em casa para tomar banho, lavar a louça ou mesmo cozinhar”, explicou Gilberto Ferreira, desempregado, 61 anos, que aposta no 20 para resolver a situação em definitivo. “Ouvi falar que o Robson vai colocar água no bairro, tô com ele. Não agüento mais carregar balde, tô cansado”, justificou Gilberto.

Da janela, Raimunda Julia da Silva Lima acenou para o governador e para Robson Tiradentes Jr. A agricultora de 28 anos, mãe de dois filhos confia que o radialista e o militar serão capazes de executar o que os políticos de carreira não conseguiram em duas décadas no poder. “Precisa melhorar a saúde em Coari. Tem de fazer o hospital da mulher e da criança. É difícil conseguir ficha para ser atendida. Os postos (Unidades Básicas de Saúde – UBS) são todos alugados. Um dia tá num canto, outro dia tá no outro. A gente tem de adivinhar onde ta. A prefeitura deveria ter prédios próprios”, sugeriu Raimunda Júlia à equipe do 20, enquanto aceitava o material de campanha.

Robson Tiradentes Jr, ao final da caminhada, reforçou a proposta de dotar o município de serviços básicos a fim de promover o bem-estar por meio de parceria entre as duas esferas de poder. “Eu quero fazer um compromisso junto com o governador com o Pera 1, 2, 3, 4 e o Pera City. Nós vamos colocar água em todos os bairros de Coari. O Pera será uma das prioridades porque passa mais de 10 dias sem água. Estamos na ponte (Ponte do Pera), que foi construída graças a parceria da prefeitura com o governo. Vamos fazer muitas obras porque teremos apoio para isso”, declarou Robson com aval do governador.

Wilson Lima em tom severo criticou a má aplicação dos recursos públicos. “É inadmissível que uma cidade como Coari, que tem a segunda maior arrecadação do estado, ainda tenha gente passando fome, gente que não tem água. Para a execução de parcerias, eu preciso de um prefeito que queira trabalhar pelo povo e esse parceiro em Coari é Robson Tiradentes Jr. Quantos prometeram água e não fizeram. Foi por falta de dinheiro? Foi por falta de apoio político? Não fizeram porque não quiseram. Mas Robson vai fazer por isso, dia 5 de dezembro, não esqueça, votem 20”, pediu o governador.

