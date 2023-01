Wilson Lima confirma participação em reunião com Lula nesta segunda-feira

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), confirmou a sua participação na reunião com o presidente Lula (PT), que acontece no início da noite desta segunda-feira (9).

A reunião é resultado de uma articulação do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). O encontro acontecerá de forma virtual.

“Esse é o momento que precisamos proteger a democracia e reforçar as ações conjuntas em favor do Brasil”, destacou Helder Barbalho ao reforçar o pedido.

Ainda na tarde de ontem (8), o governador do Amazonas usou as redes sociais para se manifestar contra o que aconteceu em Brasília, repudiando os atos antidemocráticos. Wilson ressaltou que “não há espaço para violência”, e que o Brasil precisa avançar com união e paz.

Logo após o resultado do segundo turno das eleições, Wilson Lima, que apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro (PL), já se mostrava disposto a abrir diálogo com o presidente Lula, eleito com 60,3 milhões de votos (50,09%), para destravar e discutir pautas que coloque o Amazonas em estado de avanço e desenvolvimento.