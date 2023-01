Wilson lima declara apoio a Roberto Cidade para reeleição à presidência da Aleam

Redação AM POST

Uma das lideranças do União Brasil no Amazonas, o governador Wilson Lima declarou seu apoio nesta sexta-feira (20/01) ao nome do deputado estadual Roberto Cidade para se manter no cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Reeleito com mais de 100 mil votos, Cidade integra o mesmo partido do governador.

“Conversei hoje [sexta, 20/1] com o deputado Roberto Cidade, a quem externei meu apoio à continuidade dele na presidência da Aleam, entendendo a missão do União Brasil para melhorar a vida de quem tanto precisa. A gente tem a Assembleia Legislativa como uma grande parceria e o Cidade tem conduzido muito bem a Casa, por isso tem meu apoio, claro que sempre respeitando a escolha dos demais deputados e a autonomia do Legislativo”, justificou Wilson Lima.

A recondução de Roberto Cidade para a presidência da Aleam no biênio 2023-2024 já recebeu forte adesão de deputados estaduais reeleitos. Conforme previsto em regimento interno, a posse dos deputados estaduais, bem como a eleição e posse do presidente e mesa diretora, será na manhã do dia 1º de fevereiro.

No dia seguinte, 2/2, acontece a abertura oficial dos trabalhos do legislativo estadual, quando o governador Wilson Lima realizará a tradicional leitura da mensagem governamental, apresentando um balanço de seu primeiro mandato e perspectivas e metas para este segundo que se inicia.