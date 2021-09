Wilson Lima diz que acusações contra ele não têm fundamento e sua inocência será provada durante processo no STJ

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governador, Wilson Lima, se pronunciou nesta segunda-feira (20), sobre a decisão dos ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), de torná-lo réu no processo que investiga superfaturamento na compra de 28 respiradores pelo Governo do Amazonas. Em resposta a ação, Lima afirma que agora poderá provar sua inocência durante o processo.

Os ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitaram investigar uma denúncia contra o governador, por suspeita de sobre preço na compra de respiradores durante a pandemia em 2020.

De acordo com o mandatário ficará provado no decorrer do processo que não houve sua participação no esquema fraudulento envolvendo a compra dos respiradores.

“Sobre a decisão de hoje, afirmo: as acusações contra mim não têm fundamento e tampouco base concreta, como ficará provado no decorrer do julgamento”, escreveu.

“Nunca recebi qualquer benefício em função de medidas que tomei como governador. A acusação é frágil e não apresenta nenhuma prova ou indício de que pratiquei qualquer ato irregular”, afirma o mandatário.