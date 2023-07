Wilson Lima diz que é preciso pensar na Amazônia e sustentabilidade do ponto de vista de quem mora na região

O governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou que as discussões que envolvem sustentabilidade e a Amazônia devem dar lugar de fala para quem vive nela e que quem não mora na região deve conhecê-la para além da copa das árvores. A declaração foi feita, nesta quinta-feira (06/07), durante o lançamento da Glocal Experience Amazônia 2023, realizado em um hotel na área central de Manaus.

“Fico muito feliz de poder receber aqui no Amazonas um evento como esse que vai dar lugar de fala para quem mora na Amazônia, para quem mora no estado, e vai transformar Manaus no palco dessas discussões de sustentabilidade. O Brasil e o mundo conhecem a Amazônia pela copa das árvores e não conhecem suas verdadeiras raízes e esse daqui é um momento de reflexão para a gente pensar sobre sustentabilidade, mas do ponto de vista daquilo que é prático e real”, destacou o governador Wilson Lima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Glocal Experience Amazônia 2023 acontecerá entre os dias 26 e 28 de agosto no Teatro Amazonas, Largo de São Sebastião e Palácio da Justiça – e discutirá os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e também servirá de base para as discussões da 30ª Edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), cuja sede será a capital do Pará, Belém.

Entre os convidados para o lançamento, além do governador Wilson Lima, estiveram presentes o CEO do grupo Rede Amazônica e coordenador do evento em Manaus, Phelippe Daou Jr., o coordenador local da programação, Robério Braga, e o presidente da empresa responsável pela Glocal (Dream Factory), Duda Magalhães, além de empresários locais.

Além de apresentar a programação, que terá 70h de conteúdo gratuito e estará disponível em breve no site do evento (https://www.glocalexperience.com.br/), foi enfatizada a importância do “pensar global e agir local”, daí o nome Glocal, além de destacar a temática da Amazônia como um assunto central a ser debatido e entendido pelo mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Glocal Experience

A Glocal Experience nasceu em maio de 2022, realizando sua primeira edição no Rio de Janeiro. Além da edição na Amazônia, o evento retornará à capital carioca de 5 a 8 de outubro. O encontro deverá ser anual, inclusive com intenção de realizar um em cada estado da Amazônia, a exemplo de Roraima (Boa vista), que já recebeu uma mini edição do encontro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os três dias de atividades incluem, nas programações debates, projeção de filmes e realização de feiras, com a expectativa de atrair 30 mil pessoas. O Governo do Estado patrocina, cede espaços e entra como parte da programação. A Iniciativa privada também patrocina.

O governador Wilson Lima será um dos convidados a integrar a programação no painel que discutirá “COP-30 e G20 o Brasil no centro das discussões globais”. Deverão participar ainda os secretários estaduais Marcos Apolo (Cultura); Eduardo Taveira (Meio Ambiente); e Marcellus Campelo (Desenvolvimento Urbano e Região Metropolitana), além de representantes de outras instituições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST