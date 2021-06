Wilson Lima e Amazonino devem se enfrentar no 2º turno das eleições de 2022, aponta informação extraoficial de pesquisa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Pesquisa realizada pela DMP/Tiradentes – não divulgada oficialmente, mas com spoiler dado pelo jornalista Ronaldo Tiradentes em seu programa de rádio nessa segunda-feira (21) – aponta um possível segundo turno entre o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) e o ex-governador, Amazonino Mendes (Podemos) nas eleições de 2022.

O cenário mostrado no levantamento extraoficial, ​já aconteceu no pleito de 2018 quando os dois políticos se enfrentaram no segundo turno e Amazonino perdeu para Wilson Lima.

De olho no próximo pleito, Amazonino já começou a se movimentar e já esta em Manaus para aprofundar as articulações e alianças em torno de seu nome. Nos bastidores a informação é que o cacique da política amazonense vai sair do Podemos para ir para um partido com mais musculatura, recursos, tempo de TV e com uma direção nacional mais confiável.

O atual governador, ao contrário do que aconteceu na última eleição quando foi forte na capital, aposta no interior para pavimentar sua reeleição. Conseguiu eleger 13 prefeitos no pleito municipal do ano passado e tem percorrido os municípios anunciando obras e investimentos.

Além disso, ao que tudo indica, chegará em 2022 com os cofres cheios. Dados da Secretaria de Fazenda do Amazonas mostram que o Estado vem numa crescente arrecadação, batendo recorde em abril, tendo arrecadado R$ 826 milhões a mais, se comparado com o mesmo período do ano passado.

Por mais que tenha um eleitorado fiel, as recentes eleições mostram que Amazonino é uma espécie de cavalo paraguaio, que sempre sai na dianteira, mas no final acaba derrotado.

Foi assim na eleição contra o próprio Wilson Lima em 2018 e ano passado na eleição municipal quando perdeu para o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).

Concorrentes

Além de Wilson e Amazonino, outros nomes surgem como alternativa ao eleitor. O senador Eduardo Braga (MDB) é um deles. O emedebista, está há cerca de 10 anos sem conquistar um cargo no Executivo, tendo sido derrotado até com quem escolheu apoiar em disputas pela Prefeitura de Manaus e quase não foi reeleito senador em 2018. O político enfrenta uma barreira de rejeição muito forte entre os eleitores devido seu discurso sem novidades e sua imagem já desgastada, uma vez que teve o nome citado em investigações da Justiça Federal.

Ainda correm por fora, o vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos (PL) e o deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD).

A surpresa da eleição pode ficar com a candidatura do radialista Ronaldo Tiradentes, que já afirmou que caso Braga seja candidato, ele irá colocar seu nome na disputa para apreciação do eleitor do Amazonas.

Ronaldo já foi político no passado e se for mesmo candidato, reforçará uma tendência, já que a cada eleição a participação de comunicadores aumenta. José Luiz Datena deve concorrer para o Governo de São Paulo e o apresentador Danilo Gentili, é um nome cotado para a disputa presidencial.

*Com informações do Direto ao Ponto