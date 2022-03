Wilson Lima e Pauderney Avelino vão comandar grande ato de filiação ao União Brasil neste sábado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Wilson Lima e Pauderney Avelino, vão comandar, neste sábado (26/03), na quadra da Escola de Samba Aparecida, em Manaus, um grande ato de filiação ao União Brasil, segundo maior partido da Câmara Federal, que atualmente conta com 58 deputados. O evento vai reunir prefeitos, vereadores, deputados e lideranças políticas do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Desde o dia 9 de março, Wilson Lima faz parte dos quadros do União Brasil. Ele se filiou ao partido nas presenças do vice-presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, do secretário-geral do partido, Antônio Carlos Magalhães Neto, e do pré-candidato à Câmara Federal e presidente do União Brasil no Amazonas, Pauderney Avelino. O partido também conta em seus quadros com o deputado Delegado Pablo, candidato à reeleição à Câmara Federal, nas eleições desse ano.

Nascido da fusão de dois partidos – DEM e PSL –, o União Brasil é um somatório de forças em busca da pacificação, do entendimento e do diálogo construtivo.