Wilson Lima e primeira-dama Taiana Lima participam da Marcha para Jesus em Manaus, com a presença do presidente Bolsonaro

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, e a primeira-dama Taiana Lima participaram da 28ª Marcha para Jesus, realizada neste sábado (28/06) em Manaus, e que contou com a presença do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, também esteve na capital para participar da programação. Segundo o governador, esse é o maior evento religioso do Amazonas.

“A comunidade evangélica do Amazonas está reunida na fé. Esse é o maior evento evangélico do nosso estado e que reúne uma multidão de forma ordeira e comprometida com Cristo. Quero cumprimentar a todas as lideranças religiosas e a cada um de vocês que estiveram aqui e que têm um propósito nessa Marcha Para Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês”, disse o governador.

“A região do Amazonas tem um potencial enorme. Ninguém tem o que vocês têm, como os fertilizantes em Autazes e a nossa rica biodiversidade. A todos do Amazonas, aos meus irmãos cristãos, obrigado pelo convite e pela oportunidade”, disse o presidente.

A Marcha Para Jesus é organizada pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Amazonas (Omeam). “Isso é um incentivo muito grande que eles estão fazendo aqui. Eu acho que é fundamental, é importante eles fazerem parte desse momento”, disse a autônoma Camila Parente, de 27 anos, sobre a presença do presidente e do governador.

“Eu creio que eles estão aqui não como políticos, e sim como pessoas contemplando a Deus. Independentemente de religião, a importância é você com Deus. Eu trouxe toda a minha família, minha esposa, minha filha, para ter essa confraternização das pessoas com Deus”, comentou o profissional de marketing Elias Vaz, de 43 anos.

Pela manhã, o governador Wilson Lima recebeu a comitiva do presidente da República no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.