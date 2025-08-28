A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Wilson Lima exalta trajetória de Mauro Campbell durante homenagem na Aleam: “É motivo de orgulho”

O ministro Mauro Campbell, atual corregedor nacional de Justiça, recebeu a Medalha Ruy Araújo.

Por Bruno Pacheco

28/08/2025 às 14:56

Notícias de Política – O governador Wilson Lima (UB) participou, nesta quinta-feira, 28, da sessão solene na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) que concedeu a Medalha Ruy Araújo ao ministro Mauro Campbell, atual corregedor nacional de Justiça. A solenidade foi presidida pelo deputado estadual Roberto Cidade (UB) e reuniu autoridades políticas do Estado.

Em seu discurso, o governador ressaltou que a homenagem vai além de um ato protocolar, representando o reconhecimento da sociedade amazonense a um de seus filhos mais ilustres. Wilson destacou que Mauro Campbell não apenas construiu uma trajetória sólida na magistratura, como também manteve forte vínculo com o Amazonas e com o interior do Estado.

“Parabéns pela homenagem. Essa é uma homenagem merecida, em especial ao ministro Mauro Campelo. Aqui, não precisamos falar do currículo dele, que já é bastante conhecido, assim como sua trajetória. Mas o fato de não esquecer suas raízes e de ter uma participação efetiva na dinâmica da sociedade amazonense, principalmente no interior, apesar das atribuições que o senhor exerce hoje como Corregedor Nacional de Justiça — um dos cargos mais importantes da nossa República —, é motivo de orgulho”, afirmou o governador.

Wilson Lima também ressaltou a representatividade do cargo ocupado por Mauro Campbell, que atua em posição de destaque ao lado das maiores autoridades do país. Para o governador, a presença de um amazonense no núcleo mais elevado da Justiça nacional é um motivo de orgulho coletivo.

“Um amazonense poder sentar numa cadeira como essa, juntamente com o presidente do Supremo, o presidente da República e o Procurador-Geral da República, nos enche de orgulho. O que está acontecendo hoje aqui vai além de uma questão protocolar: é um reconhecimento e uma demonstração de gratidão do povo do Amazonas a quem coloca sua vida a serviço da justiça e da coletividade”, completou Wilson.

