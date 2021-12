Wilson Lima manifesta apoio a ministra atacada por Braga: “o povo do AM repudia esse tipo de comportamento”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador do Amazonas, Wilson Lima, manifestou nas redes sociais apoio a ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, que foi atacada na última quinta-feira com xingamentos e berros pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) durante um telefonema após ter emendas parlamentares negadas pelo Palácio do Planalto, conforme divulgou a coluna do jornalista Lauro Jardim, no jornal O GLOBO neste domingo (12).

De acordo com o colunista, aos berros e palavrões, o senador ‘soltou os cachorros’ para cima da ministra que chorando passou a ligação para que Ciro Nogueira, o chefe da Casa Civil, tentasse contornar a situação, momento em que Braga baixou o tom.

Wilson Lima disse que Braga é conhecido por sua arrogância e brutalidade mas o povo do Amazonas repudia esse tipo de comportamento. “Minha solidariedade à ministra-chefe da Secretaria de Governo do Brasil, @FlaviaArrudaDF, que foi agredida por um senador conhecido por sua arrogância e brutalidade. Como lhe disse pelo telefone, o povo do AM repudia esse tipo de comportamento. Aqui, esse tempo acabou!”, escreveu.