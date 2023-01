Wilson Lima repudia invasões por manifestantes em Brasília: “É preciso respeitar a democracia”

Redação AM POST

O govenador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil) usou as redes sociais, na tarde deste domingo (8), para se posicionar contrário às manifestações realizadas por pessoas contrárias à posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília.

“Repudio veementemente os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília, neste domingo. É preciso respeitar a democracia. Não há espaço para violência. O momento é de união e paz para o Brasil avançar”, disse o governador.

Durante a manhã e tarde de hoje, milhares de manifestantes invadiram a Esplanada dos Ministérios, na capital federal, e depredaram vidraças, portas e demais objetos encontrados em locais como o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

Em maior número que as forças de segurança, os manifestantes proferem gritos de ordem exigindo a saída de Lula da presidência, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, além da destituição dos três poderes da República.

Em Manaus, manifestantes vestidos de verde e amarelo também se reunem em dois pontos da cidade, em frente ao Comando Militar da Amazônia (CMA), onde permancem desde as eleições de 2022, e em partes da avenida das Torres.

*Com informações ACrítica