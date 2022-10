Wilson Lima reúne 22 deputados eleitos e reeleitos para parabenizá-los pela vitória

Redação AM POST

O candidato à reeleição para o Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), reuniu, nesta terça-feira (04/10), 22 deputados federais e estaduais eleitos e reeleitos no pleito do último domingo. Ele e o candidato a vice-governador pela coligação Aqui é Trabalho!, Tadeu de Souza, realizaram uma confraternização, na zona centro-sul de Manaus, para parabenizá-los pela vitória.

“Agora a luta é minha. Vamos trabalhar muito nesse segundo turno e mais uma vez o povo vai vencer”, disse o governador, ao cumprimentar cada um dos eleitos presentes no encontro.

Os deputados federais eleitos Saullo Viana e Fausto Junior, do mesmo partido do governador, e o deputado federal reeleito, Capitão Alberto Neto (PL) estiveram presentes. Candidatos à Câmara Federal que tiveram bom desempenho nas eleições também participaram do encontro: Cel. Bonates (União), Delegado Pablo (União), Diego Afonso (União) e Marcelo Ramos (PSD).

A confraternização contou, ainda, com a presença dos presidentes dos partidos União Brasil, Pauderney Avelino; Partido Liberal, Alfredo Nascimento; e do Partido Social Cristão, Miltinho Castro.

Entre os deputados estaduais eleitos e reeleitos, 19 prestigiaram o encontro. Entre eles, os parlamentares do União Brasil, a maior bancada da próxima legislatura: Roberto Cidade, Joana Darc, George Lins, Jorge Thiago Abrahim, Adjuto Afonso e Mário César.

Três deputados eleitos pelo Avante compareceram: Abdala Fraxe, Dainel Almeida e Wanderley Monteiro. Os deputados reeleitos Alessandra Campelo e Dr. Gomes e o deputado eleito Dan Câmara estiveram, ambos do PSC, compareceram.

Pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, compareceram os deputados reeleitos Cabo Maciel e Delegado Péricles, além da deputada eleita Débora Menezes. A confraternização reuniu, ainda, os deputados reeleitos pelo Republicanos, João Luiz e Mayara Pinheiro, e pelo Patriota, Felipe Souza, além do deputado eleito pelo PV, Carlos Bessa.

Os deputados da atual legislatura Therezinha Ruiz (PL), Tony Medeiros (PL), Álvaro Campelo (PV) e Belarmino Lins também compareceram, assim como os candidatos Papi (PSC), Dr Mike (PSC) e o vereador Capitão Carpê (Republicanos).