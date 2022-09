Wilson Lima vai levar asfalto para toda Maués e moradia digna à população

Redação AM Post

O governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), foi recebido por mais de 8 mil pessoas ontem (24/09) em Maués (a 276 quilômetros de Manaus). Em comício, assumiu novos compromissos e prestou contas do que já fez em áreas como infraestrutura, saúde e social. Por tudo isso, Wilson é chamado pela população de “amigo de Maués”.

Wilson foi recebido pelo prefeito Júnior Leite e participou de uma carreata que reuniu mais de 200 veículos, uma caminhada pelas ruas da cidade e um comício.

O governador garantiu que o Asfalta Amazonas, uma ampliação do Asfalta Manaus que está pavimentando 10 mil ruas na capital, chegará a Maués. Uma das áreas beneficiadas será o bairro Senador, que também receberá uma praça. Wilson também vai dar moradia digna para a população com a entrega do Loteamento Guaranatuba.

“Foi o novinho aqui que asfaltou Maués junto com o prefeito e é o novinho aqui que vai entregar o loteamento do Guaranatuba, para dar moradia digna. Isso irrita muito meus adversários porque eles tiveram tempo de fazer e não fizeram. Essa é a diferença entre nós e eles, eles prometem e não entregam. O Wilson Lima entrega, o compromisso que eu assumo eu cumpro”, disse o governador.

Os lotes estão recebendo infraestrutura, abastecimento de água e iluminação pública. Eles serão entregues aos beneficiados que construirão suas casas.

O prefeito do município, Júnior Leite, agradeceu o apoio de Wilson para levar o asfalto para todo o município e para concluir o Programa de Saneamento Integrado (Prasai Maués). “Foi preciso o magrelo chegar na prefeitura e esse caboclo entrar no Governo do Estado para a gente entregar o Prosai aqui. Ele mostrou decência e dignidade mostrou seu compromisso com a população de Maués”, disse o prefeito.

O programa que garantiu urbanismo e que elevou Maués ao patamar de município com a maior cobertura de esgoto de saneamento do Amazonas, de 52%, também um dos maiores percentuais da América Latina, disse o prefeito.

Realizações – Somente para infraestrutura, Wilson destinou R$ 226 milhões para Maués. A iluminação pública da cidade é em LED, que garante maior luminosidade com menor consumo de energia. Parte do sistema viário também foi pavimentado com e está em andamento a implantação de um loteamento para garantir moradia digna a quem precisa.

Dos 44 restaurantes populares Prato Cheio, um está em Maués. Antes de Wilson eram apenas sete unidades, todas apenas na capital. Ainda no social, 4,7 mil famílias do município têm recebido o Auxílio Estadual permanente, outro avanço do governo Wilson.

Para a saúde, o governador destinou R$ 35 milhões para o hospital da cidade, recurso que ajudou a pagar pessoal, insumos, medicamentos e equipamentos.

Na educação, Wilson destinou R$ 1,5 milhão para revitalizar escolas. Em gestões anteriores, as escolas eram sucateadas e não recebiam os reparos necessárias para dar condições aos alunos de aprenderem e professores de ensinarem.

*Com informações da assessoria de imprensa