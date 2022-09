Wilson suspende agenda de campanha para coordenar ações de apoio a vítimas de acidente na BR-319

Redação AM POST

O governador Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição, suspendeu a agenda de campanha, desta quarta-feira (28/09), para coordenar ações em apoio às vítimas do acidente ocorrido na BR-319, em que uma ponte desabou em um trecho da rodovia na manhã de hoje.

Wilson colocou a estrutura do Estado à disposição do Ministério da Infraestrutura e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela rodovia, para diminuir os transtornos causados pelo acidente.

O governador informou que já enviou equipes do Governo do Estado para auxiliar os trabalhos no local e que também enviará balsas para o deslocamento de carros no trecho em que a ponte desabou, até que o Governo Federal recupere a estrutura. Wilson determinou, ainda, a instituição de um comitê com representantes de diversos órgãos para alinhar ações.