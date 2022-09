Wilson vai construir maternidade na zona norte de Manaus e ampliar UTIs e mutirões de saúde no interior

Redação AM POST

Mais de 40 propostas para a área da saúde integram o detalhamento do Plano de Governo de Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição para o segundo mandato como governador do Amazonas. Entre elas, estão a construção de uma nova maternidade na zona norte de Manaus, a realização de mutirões e a ampliação de UTIs no interior do Estado.

Continua depois da Publicidade

A nova maternidade da zona norte – a mais populosa da capital, vai ampliar a rede de atenção materno-infantil do estado. A capital também será contemplada com mutirões dos programas Consulta+, Examina+ e Cirurgias+, lançados por Wilson no atual Governo, principalmente para reduzir a demanda reprimida em razão da pandemia da Covid-19.

Wilson também vai ampliar a estrutura do Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM), com a abertura de mais 50 leitos, aumentando a capacidade de atendimento da unidade referência da região Norte em cirurgias cardíacas adulto e infantil.

A ampliação de cirurgias de alta complexidade também contempla a realização de transplante renal e implante coclear em crianças no estado. Será realizada, ainda, a segunda etapa de obras para ampliação e melhoria do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste.

Continua depois da Publicidade

Além disso, no segundo mandato o governador vai habilitar o Centro de Tratamento de Queimados de Alta Complexidade do Amazonas no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, para atender pacientes adultos e pediátricos oriundos dos 62 municípios do estado, de acordo com critérios exigidos pelo Ministério da Saúde.

Saúde infantil

Wilson vai melhorar a infraestrutura para atendimento dos pacientes pediátricos com câncer no estado. Também vai fortalecer o Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam) para ampliar número de cirurgias pediátricas eletivas mensais e implantar cirurgias ortopédicas, neuropediatrias, oftalmológicas e cirurgias plásticas.

Continua depois da Publicidade

Serão executadas reforma e ampliação da estrutura física da UTI do Hospital Infantil Doutor Fajardo, aumentando a oferta de leitos especializados em cuidados intensivos pediátricos.

Wilson também vai reformar e ampliar leitos de terapia intensiva infantil no HPSC Zona Leste.

Continua depois da Publicidade

Saúde no interior

Para fortalecer a rede de saúde e aumentar a oferta de atendimentos de alta complexidade no interior, Wilson vai continuar o trabalho pioneiro de implantação de leitos de UTI nos municípios, assim como a contratação de médicos especialistas.

Além disso, serão implantados Parques de Imagem em cinco municípios estratégicos do Amazonas: Tabatinga, Tefé, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins.

Outra proposta é a implantação da clínica da mulher do interior, com o foco no Serviço de Referência para Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do Câncer de Colo de Útero (SRC).

Wilson também vai readequar a Unidade de Pronto Atendimento 24h em Tabatinga; e promover melhorias no atendimento da população de Manacapuru.