Wilson vai levar iluminação pública de LED e ampliar oferta de água tratada em Anamã

O candidato à reeleição ao Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), reafirmou compromissos com a população de

Anamã (a 165 quilômetros de Manaus), nesta segunda-feira, 5 de setembro. Na próxima gestão, ele vai modernizar a iluminação pública, com a instalação de luminárias de LED, levar água tratada para a torneira das casas da população e reformar a delegacia de Polícia Civil do município.

Depois de visitar Anori (a 195 quilômetros da capital) na manhã de hoje, Wilson seguiu para Anamã, onde fez caminhada e comício. Lá, ele ressaltou que sempre esteve presente para coordenar ações nos períodos de cheia, quando as águas do rio Solimões invadem o município.

“Eu estive aqui durante todo o meu mandato para socorrer a população, para trazer o nosso Auxílio Enchente. E de forma diferente dos outros que passaram. Antes eles traziam as cestas básicas que eram compradas lá em Manaus, gerando emprego e renda lá. Eu trouxe o dinheiro para o povo aqui, para comprar no comércio local, para gerar emprego e renda aqui” disse.

Em 2021, o Auxílio Estadual Enchente atendeu 2.390 famílias com o valor de R$ 300, com injeção de R$ 717 mil na economia da cidade. Já em 2022, o Auxílio Estadual Enchente atendeu 2.680 famílias, com o valor de R$ 300, movimentando R$ 804 mil no comércio do município.

Ainda na área social, Wilson está pagando o Auxílio Estadual permanente para 950 famílias, no valor de R$ 150, com injeção mensal de R$ 142.500 na economia de Anamã.

“Antes eles traziam água comprada lá em Manaus, eu trouxe um filtro d’água para durar 10,15 anos através do nosso ‘Água Boa’. A gente vai implementar o sistema de distribuição de água para que todo mundo tenha água potável na sua casa. E depois eu quero voltar aqui e fazer como já fiz em Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Nova Olinda do Norte, para tomar água da torneira. Quero ir na casa do cidadão e tomar água na torneira”, completou o governador.

O prefeito de Anamã, Chico do Belo, agradeceu as ações do governo Wilson no município e destacou que o trabalho precisa continuar. “Nós precisamos do governador para ele continuar trabalhando. O povo de Anamã agradece ao governador por tudo o que ele tem feito. Quero agradecer ao governador pelo Auxílio permanente que o senhor trouxe para a Anamã, pela ajuda durante a enchente; o senhor veio pessoalmente e trouxe ajuda para Anamã. Quero agradecer pelos convênios que o senhor liberou para Anamã”, disse.

Investimentos

Os investimentos em infraestrutura em Anamã chegam a R$ 15,9 milhões entre obras concluídas, em andamento e em fase de projeto. Wilson repassou recursos para recuperação do sistema viário da sede do município.

Para a área da saúde, Wilson destacou R$ 18 milhões para o custeio da folha de pagamento e aquisição equipamentos como aparelho de ultrassom, reanimadores adultos e monitores multiparamétricos.

Durante o período de cheias, o governo Wilson determina a instalação de um hospital flutuante, que oferece atendimentos de urgência e emergência, com mais de 40 leitos, salas de parto, laboratório e consultórios. A estrutura comporta os profissionais de saúde do hospital Francisco Salles de Moura, que inunda na enchente.

No setor primário, as ações contemplam fomento de mais de R$ 490 mil para associações de produtores, que adquiriram implementos, tratores agrícolas e roçadeiras, entre outros equipamentos, beneficiando 2.605 famílias direta e indiretamente.

Foram liberados, ainda, R$ 3,6 milhões em 383 operações de crédito na cidade e anistiadas dívidas junto à Afeam, de mais R$ 490 mil, de empreendedores e produtores rurais que foram prejudicados com as cheias e a pandemia da Covid-19. Mais de 1.450 produtores receberam assistência técnica no município. O governo de Wilson também adquiriu 140 toneladas de produtos de 51 agricultores familiares, levando mais de R$ 330 mil em renda aos trabalhadores.