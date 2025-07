Zambelli se entregou à polícia italiana e pediu asilo político, diz líder do PL

Notícias de Política – A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) se apresentou espontaneamente às autoridades italianas nesta terça-feira (29/7), segundo informou o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). A parlamentar está na Itália desde o início de junho, após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão e à perda do mandato por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o hacker Walter Delgatti.

Em vídeo enviado a jornalistas por meio do WhatsApp, Sóstenes relatou que conversou com o advogado de Zambelli, que teria confirmado a entrega voluntária da deputada às autoridades italianas. Durante o ato, Zambelli protocolou um pedido de asilo político e de não extradição ao Brasil. “Agora seguirão os trâmites normais da Justiça italiana”, afirmou o parlamentar.

A versão do líder do PL, no entanto, contrasta com a divulgada por autoridades italianas. O deputado Angelo Bonelli, da Itália, afirmou em publicação nas redes sociais que foi ele quem informou à polícia o paradeiro de Zambelli em Roma. “Carla Zambelli está em um apartamento em Roma. Informei o endereço à polícia e, neste momento, os policiais estão identificando Zambelli”, escreveu Bonelli em sua conta na rede X (antigo Twitter).

Fontes da Polícia Federal brasileira também afirmaram que Zambelli não apresentou resistência no momento da prisão, realizada em um apartamento na capital italiana. Ela deve aguardar detida a decisão da Justiça italiana sobre o pedido de extradição feito pelo governo brasileiro.

O caso reacendeu o debate sobre cooperação internacional em casos de crimes cibernéticos e políticos, especialmente envolvendo parlamentares com dupla cidadania, como é o caso de Zambelli, que tem nacionalidade italiana.