Zambelli viaja para os EUA e diz que foi buscar meios de assegurar e restaurar a liberdade de expressão no Brasil

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está com as redes sociais suspensas, confirmou por meio de nota, que está viajando para os Estados Unidos e disse que foi “estudar meios de assegurar e restaurar a liberdade de expressão no Brasil junto a autoridades americanas”.

Na última terça-feira (1º), Zambelli teve os perfis do Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e LinkedIn suspensos. A deputada disse que perdeu até o acesso aos aplicativos de mensagens Telegram e WhatsApp. Na ocasião, a parlamentar afirmou, por meio de nota, que foi “censurada” pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) após as eleições e que foi “calada e impedida de se comunicar” com seus seguidores. Para a deputada, a decisão mostra que “o Parlamento está sendo violado, censurado e calado”.

Um pedido de investigação foi movido contra a deputado pelo PT após ela apontar uma arma contra o jornalista Luan Araújo no sábado (29), véspera do segundo turno, em São Paulo. Vídeos gravaram o momento da ação e mostram que ela atravessa a rua e entra em um bar com uma pistola empunhada.

Carla Zambelli está dizendo que foi empurrada pelo homem e por isso sacou a arma! MENTIRA!!! No vídeo vemos q ela cai sozinha q nem um saco de cocô e começam a perseguir o cidadão, q apenas discutia por política!!! pic.twitter.com/nmVqyvl8lX — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) October 29, 2022

Rapaz, a Carla Zambelli APONTANDO UMA ARMA pra um militante NO MEIO DA RUA é um retrato do que esse país virou pic.twitter.com/RbmAuQCfGx — William De Lucca (@delucca) October 29, 2022