Zé Ricardo critica Lula por fala contra o Amazonas e diz que é perseguido dentro diretório estadual do PT

O ex-deputado federal José Ricardo, revelou em entrevista que não gostou do presidente Lula (PT) dizer que o Amazonas não deveria ter sido escolhido como uma das subsedes da Copa do Mundo de 2014 e e sim o Estado do Pará. A declaração foi dada em Belém, durante anúncio oficial da escolha da capital paraense para receber a 30ª edição da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30) em 2025 – que será a primeira COP sediada na região amazônica.

“Eu também não gostei não. […] Acho que o Lula quis agradar a turma de lá mas não precisava falar isso não“, disse Zé Ricardo no podcast Sim&Não, do Portal A Crítica.

O político, que atualmente está no no cargo de coordenador-geral do escritório estadual do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no Amazonas (MDA/AM), foi questionado sobre a possibilidade de concorrer as eleições municipais de 2024 e disse que tem planos de concorrer a prefeitura de Manaus mas depende do partido para isso

“A gente se afasta [ do cargo] e vamos pensar em dialogar com a sociedade e participar das eleições do ano que vem. Se o PT deixar [ser candidato a prefeito de Manaus] a gente vai“, declarou.

Zé Ricardo também revelou uma batalha interna no PT Amazonas e que é perseguido na legenda. “Dentro do PT não é fácil tem uma turma que sempre trabalha contra mim. Toda vez que eu fui candidato foi uma disputa interna muito grande“, desabafou.

Apesar disse ele foi categórico ao dizer que não pretende deixar a sigla. “Nunca cogitei [trocar de partido]. É continuar lutando dentro do partido“, afirmou.