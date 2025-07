Zucco defende impeachment de Alexandre de Moraes “o mais rápido possível”

Notícias de Política – O deputado federal Luciano Zucco (PL‑RS), líder da oposição na Câmara, afirmou nesta sexta-feira (18) que vai articular com outros parlamentares para iniciar um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). As críticas se intensificaram após as medidas cautelares tomadas pelo magistrado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em entrevista ao programa Oeste com Elas, Zucco classificou as decisões de Moraes como “monocráticas”, com “embasamento jurídico inexistente”, e que ultrapassam os limites legais, por se tratarem de ações motivadas por “humilhação e vingança”.

O parlamentar também criticou a menção ao governo dos Estados Unidos feita por Moraes, afirmando que isso enfraquece as relações diplomáticas entre os dois países. “Parece um jogo de truco, em que cada um provoca o outro. E quem sofre é o Brasil, a economia brasileira”, comparou.

Zucco revelou que está em conversas com o líder do PL no Senado, Rogério Marinho, para viabilizar o impeachment de Moraes, e reforçou a urgência das ações: “é preciso avançar, o mais rápido possível. Ele está tendo um papel muito danoso para a nação”.

O deputado também criticou a inércia diplomática do governo Lula, sustentando que o que afeta as relações entre Brasil e EUA “reflete diretamente” tanto nas ações do presidente quanto nas do ministro do STF.

Zucco lamentou ainda que as medidas cautelares tenham sido adotadas justamente no início do recesso parlamentar, e defendeu que o Senado retome imediatamente as atividades em Brasília. Ele disse estar mobilizando colegas para participar de sessões especiais e classificou a decisão de Moraes como um atropelo ao devido processo legal, com objetivo de “tirar Bolsonaro do protagonismo eleitoral”.