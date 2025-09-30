A notícia que atravessa o Brasil!

Flávio Andradde volta a Manaus com novo show de stand-up

Humorista recifense retorna à capital amazonense com o espetáculo “Que Rolê Foi Esse?!”

Por Jhon Lobato

30/09/2025 às 13:49 - Atualizado em 30/09/2025 às 13:58

Foto: Reprodução Instagram @oflavioandradde

Notícias de Manaus – O humorista e ator Flávio Andradde retorna a Manaus para apresentar seu mais novo show de stand-up comedy, “Que Rolê Foi Esse?!”, no dia 3 de outubro, às 20h, no Teatro ICBEU Manaus. Conhecido por sua criatividade e humor afiado, o artista promete uma noite de muitas risadas e situações com as quais o público vai se identificar.

No show, Flávio transforma histórias comuns em experiências cômicas, levando a plateia por festas épicas, encontros inusitados e noites que começam sem rumo, mas terminam cheias de lembranças. “Esse show é uma celebração da vida e das histórias que todos nós temos para contar. É sobre rir do caos e perceber que, no fim das contas, até os rolês mais inusitados valem a pena”, afirmou o humorista.

O diretor do Teatro ICBEU Manaus, Baldoino Leite, destacou a importância de receber o artista no espaço. “É uma alegria receber o Flávio em nosso palco. O público vai ter a oportunidade de prestigiar um espetáculo que une talento e humor”, afirmou.

Os ingressos já estão disponíveis para compra pelo Sympla. A expectativa é de casa cheia para uma apresentação que promete arrancar gargalhadas e marcar a agenda cultural de Manaus.

Com informações da assessoria

