Flávio Andradde volta a Manaus com novo show de stand-up

Notícias de Manaus – O humorista e ator Flávio Andradde retorna a Manaus para apresentar seu mais novo show de stand-up comedy, “Que Rolê Foi Esse?!”, no dia 3 de outubro, às 20h, no Teatro ICBEU Manaus. Conhecido por sua criatividade e humor afiado, o artista promete uma noite de muitas risadas e situações com as quais o público vai se identificar.
No show, Flávio transforma histórias comuns em experiências cômicas, levando a plateia por festas épicas, encontros inusitados e noites que começam sem rumo, mas terminam cheias de lembranças. “Esse show é uma celebração da vida e das histórias que todos nós temos para contar. É sobre rir do caos e perceber que, no fim das contas, até os rolês mais inusitados valem a pena”, afirmou o humorista.
O diretor do Teatro ICBEU Manaus, Baldoino Leite, destacou a importância de receber o artista no espaço. “É uma alegria receber o Flávio em nosso palco. O público vai ter a oportunidade de prestigiar um espetáculo que une talento e humor”, afirmou.
Os ingressos já estão disponíveis para compra pelo Sympla. A expectativa é de casa cheia para uma apresentação que promete arrancar gargalhadas e marcar a agenda cultural de Manaus.
Com informações da assessoria