Agências bancárias são autuadas em Manaus e Lábrea por descumprimento da Lei das Filas

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) autuou uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada no Amazonas Shopping, Avenida Darcy Vargas, zona centro-sul de Manaus, por descumprimento à Lei das Filas. E, pela Operação Enchente 2021, em Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus), a equipe autuou uma agência do Banco Bradesco. As ações ocorreram nesta quinta-feira (22/04).

Em Manaus, na Caixa, os fiscais constataram que as senhas para atendimento no caixa eram distribuídas apenas dentro da agência, o que gerou aglomeração do lado de fora e espera de mais de três horas, conforme relato dos clientes.

Interior do Estado – O Procon-AM seguiu com as ações em Lábrea, pela Operação Enchente 2021, que realiza atendimentos em municípios afetados pela cheia. A equipe do órgão autuou uma agência do Bradesco também por descumprimento da Lei das Filas.

“O Procon-AM vem trabalhando em duas frentes de fiscalização, na capital e no interior, seguindo a determinação do governador Wilson Lima. Estamos distribuindo as equipes com base nas demandas. Esse trabalho faz parte de uma série de ações que têm como objetivo desenvolver a política estadual de Defesa do Consumidor, e passa por diversas frentes, como a fiscalização das agências bancárias”, afirma o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

