Redação AM POST

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) informa que o sistema de telefonia do órgão está fora do ar após um rompimento de fibra óptica. As equipes estão trabalhando para solucionar o problema.

Os atendimentos seguem no e-mail [email protected] e presencialmente, na avenida André Araújo, 1.500, Aleixo, até as 14h.