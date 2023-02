Carnaval na Floresta: Procon-AM realiza blitz educativa no Porto de Manaus

Redação AM POST

Às vésperas dos quatro principais dias da folia carnavalesca, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), realizou hoje, sexta-feira (10/02), blitz educativa no Porto de Manaus. O objetivo foi coibir práticas que violem o direito de pessoas que usam o transporte hidroviário e o comércio com mais intensidade nesta época do ano.

A fiscalização no Porto de Manaus faz parte da programação do Procon-AM no Carnaval da Floresta, com a campanha criada pelo órgão intitulada “Com o direito do consumidor não se brinca”. Foram realizadas orientações, entrega do Código de Defesa do Consumidor – CDC, e vistorias nos locais de venda de passagem, lanchonetes e lojas.

A equipe analisou, também, a precificação de passagem, gratuidade garantida por lei, acessibilidade, cumprimento do horário e a presença do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nas bilheterias e dentro das lanchonetes, quiosques e lojas. “As ações de fiscalização foram intensificadas para evitar qualquer dano ao consumidor, que busca lazer e diversão nas festas carnavalescas em cidades banhadas pelos rios”, ressaltou Jalil Fraxe, diretor-presidente do Procon-AM.

Para melhor atender a população amazonense, o Procon-AM dispões de atendimento em sua sede, de segunda a sexta-feira das 8h às 14h, na Av. André Araújo, 1500 – Aleixo, ou via telefone 0800 092 1512/ 3215 4009. Ou através do nosso site: www.procon.am.gov.br e e-mail: [email protected]