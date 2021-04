Comércio é autuado por conter alimentos vencidos e outras irregularidades em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu produtos de limpeza e alimentos com validade expirada e embalagens violadas, em um comércio localizado na rua São Eusébio, Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. A ação ocorreu nesta terça-feira (20/04), e seguiu a rotina de fiscalizações do órgão.

No local, a equipe do Procon-AM recolheu 15 Kg de ração para cães com data de validade vencida, além de pães, produtos em conserva, bebidas e diversos produtos de limpeza (detergente, em maioria). Todos os itens foram descartados e o estabelecimento foi autuado.

“O Procon-AM realiza ações diárias em várias frentes, e entre as demandas principais dos consumidores, está a venda de produtos com validade expirada. É importante que a população denuncie esse tipo de prática, que coloca em risco a saúde de todos”, afirma o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

* Com informações da assessoria de imprensa