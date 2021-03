Mais de 20 Kg de alimentos e produtos de limpeza são apreendidos em supermercado de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu 20,3 Kg de alimentos e produtos de limpeza em um supermercado localizado na Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, nesta quarta-feira (10/03).

Os fiscais do Procon-AM recolheram produtos em conserva, temperos e carnes, além de unidades de alvejante e desinfetante. Os itens, que estavam com datas de validade expiradas e/ou embalagens violadas, foram descartados e o estabelecimento, autuado.

“O Procon-AM segue atendendo às denúncias dos consumidores. Na ação desta quarta, mais de 50% dos itens apreendidos era do gênero alimentício. Isso é uma ameaça para a saúde da população e deve ser observado com mais cuidado pelos estabelecimentos”, afirmou o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

Atendimentos presenciais suspensos – O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) informa que os atendimentos na sede do órgão, na avenida André Araújo, 1.500, Aleixo, seguem suspensos. A medida foi tomada em cumprimento ao Decreto nº 43.271, de 6 de janeiro de 2021.

Neste período, os servidores do Procon-AM, que estão em regime de teletrabalho, realizam atendimentos somente pelo site http://www.procon.am.gov.br e pelos e-mails institucionais [email protected] (denúncias) e [email protected] (reclamações e dúvidas).

Os consumidores também podem entrar em contato por meio do 3215-4015, em funcionamento das 8h às 17h.

As reclamações registradas por e-mail devem ser acompanhadas de cópias dos documentos pessoais do consumidor, de comprovante de residência e de todo e qualquer documento que esteja relacionado à reclamação, como prints, cupom fiscal, fatura contestada, contrato celebrado entre as partes e afins.

