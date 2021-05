Mais de 340 Kg de produtos vencidos são apreendidos em pet shop no bairro Educandos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu 348,15 Kg de produtos com data de validade expirada em um pet shop localizado no bairro Educandos, zona sul de Manaus. A ação ocorreu nesta quinta-feira (06/05).

Os fiscais foram ao local após denúncia enviada ao Procon-AM. Na loja, a equipe recolheu aproximadamente 250 Kg de várias marcas de ração. O restante dos itens apreendidos foi de produtos de higiene para cães e gatos.

Os produtos foram descartados e o estabelecimento, autuado. “A saúde dos animais também tem que ser objeto de atenção e, por isso, o Procon tem fiscalizado estabelecimentos desse gênero. As denúncias dos consumidores nas nossas redes sociais e nos telefones 3215-4009 e 0800 092 1512, ajudam a mapear os locais que insistem na venda de produtos com validade expirada”, afirma o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

* Com informações da assessoria de imprensa