Mais de 40 Kg de alimentos vencidos são apreendidos em supermercado de Manaus

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu 43,2 Kg de alimentos e produtos de limpeza em um supermercado localizado no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, nesta segunda-feira (26/04). Os itens estavam com datas de validade expiradas.

No local, os fiscais do Procon-AM recolheram carnes, sucos, laticínios e itens em conserva, além de unidades de detergente e removedor de cera. Todos os produtos foram descartados, por estarem inadequados para consumo. O estabelecimento foi autuado.

“Os supermercados da capital seguem com alto índice de reclamações por parte dos consumidores, em relação a produtos vencidos. Isso representa um grande risco à saúde, principalmente quando se fala de produtos do gênero alimentício, que foram a maioria dos itens apreendidos nesta segunda”, alerta o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

*Com informação da Assessoria de Imprensa