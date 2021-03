No Dia do Consumidor, Procon intensifica campanha remota para zerar audiências

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta segunda-feira (15/03) é celebrado em todo o Brasil o Dia Nacional do Consumidor. Em alusão à data comemorativa, o Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) intensificará a campanha remota, que vem realizando desde a última segunda-feira (08/03), para “zerar” as audiências já marcadas envolvendo as três empresas com mais reclamações registradas no Instituto.

A partir desta segunda, o Procon realizará sessões de conciliação entre os consumidores e as empresas Claro/NET, Águas de Manaus e Amazonas Energia. De acordo com o diretor-presidente do Procon, Jalil Fraxe, a meta da campanha, que seguirá até o dia 19 de março, é atender e beneficiar em média 56 consumidores diariamente.

“Se nós fôssemos fazer uma matemática, chegaríamos seguramente a mais de 500 audiências. E essas audiências foram todas aquelas que haviam sido desmarcadas, em virtude da suspensão do atendimento presencial”, explica o diretor-presidente.

Para atender essa demanda, o Procon investiu em modernização e implementou serviços de call center e atendimento on-line, tudo para dar continuidade à prestação de serviços para a população com qualidade e em segurança, evitando aglomerações e a disseminação da Covid-19.

“O objetivo é atender a população sem que haja transmissibilidade. Dessa forma nós iremos ter essas audiências sendo realizadas de forma remota”, enfatiza Jalil Fraxe.

Procedimento – Os consumidores que prestaram queixa contra alguma das três empresas e já estavam com as suas audiências marcadas antes da paralisação do trabalho presencial, estão sendo contatados pelo órgão para o agendamento da nova audiência. As sessões são realizadas via ligação telefônica entre o Procon, acompanhado de um representante da empresa, e o consumidor, dentro de sua própria residência.

