Nove postos de combustível são notificados por preço abusivo no Amazonas

Redação AM POST

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) realizou nesta semana uma série de fiscalizações no interior do Amazonas, com visitas aos municípios de Manaquiri, Autazes, Careiro e Careiro da Várzea. Um dos focos do órgão foi o valor da gasolina, alvo de muitas reclamações e denúncias por parte dos consumidores.

Os fiscais notificaram quatro postos em Manaquiri, quatro no Careiro e um no Careiro da Várzea. Dois desses nove postos são fluviais.

O Procon-AM solicitou informações sobre os preços de compra e venda de combustíveis nos últimos meses, para análise sobre possível cobrança abusiva.

Além disso, a equipe do órgão seguiu com a pesquisa dos preços dos produtos que integram a cesta básica e verificou os valores em nove mercadinhos nos quatro municípios.

“A atenção com interior é também prioridade na gestão do governador Wilson Lima. Estamos com uma agenda que irá atender aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. São consumidores e consumidoras que, além da condição de elo mais fraco na relação de consumo, enfrentam a cheia e a difícil logística para chegada de produtos, que muitas vezes ficam mais caros e, no meio dessa pandemia, inviáveis de adquirir. Estamos com uma agenda que busca mapear, orientar e, quando necessário, punir abusividades principalmente nos itens que são essenciais, como: combustível e alimentos”, frisa o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

* Com informações da assessoria de imprensa