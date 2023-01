Procon-AM apreende mais de 112 kg de carne imprópria e outros produtos em supermercado da zona sul de Manaus

Redação AM POST

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), apreendeu, hoje (17/01), mais de 112 quilos de carne imprópria para consumo, 10 quilos de pirarucu e outros produtos em um supermercado no bairro da Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus. No estabelecimento, foram encontradas peças de carne e peixe com a coloração escura e com mau cheiro, impróprias para o consumo.

Os produtos expostos sem prazo de validade e com o prazo de validade vencido foram retirados das prateleiras, itens como ração para gatos, enlatados, pães, torradas, presunto, suco de laranja, polpa de frutas e material de limpeza. Todos os produtos apreendidos foram descartados no lixo.

De acordo com diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, as infrações no local resultaram na comprovação de irregularidades, e foram lavrados autos de constatação e infração, conforme previsto no Código Nacional de Defesa do Consumidor.

“É inaceitável que o estabelecimento venda produtos impróprios para o consumo humano, tentando burlar a veracidade da validade, desrespeitando o Código de Defesa do Consumidor”, afirmou Fraxe.

O chefe de fiscalização do Procon-AM, Pedro Malta, que esteve à frente da fiscalização, solicita aos consumidores que fiquem atentos à validade dos produtos nos estabelecimentos, que não comprem produtos sem prazo de validade e que, ao ver um produto com o prazo de validade vencido, denuncie.

Denúncias e reclamações

O Procon-AM realiza atendimento presencial, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida André Araújo, 1.500 – Aleixo, para atender a população e receber as denúncias, ou via telefone 0800 092 1512/ 3215 4009. Ou através [email protected] site www.procon.am.gov.br.